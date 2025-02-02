Перемир'я у Секторі Гази: стало відомо, коли почнеться реалізація другої фази

Планувалося, що перший етап угоди триватиме 42 дні та почнеться з 19 січня 2025 року

З 3 лютого 2025 року почнуться переговори про реалізацію другої фази припинення вогню в Секторі Гази, яке було укладено між Ізраїлем та проіранським терористичним угрупованням ХАМАС. Прем'єр Ізраїля Біньямін Нетаньяху повинен цього дня зустрітися зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє видання The Times of Israel. Зазначається, що зустріч відбудеться у Вашингтоні, а головним питанням стане другий етап зі звільнення заручників.

При цьому 3 лютого стане 16-м днем першого етапу угоди про перемир'я в Секторі Гази. Сам Віткофф до моменту зустрічі з Нетаньяху повинен буде провести переговори з прем'єр-міністром Катару та високопоставленими єгипетськими чиновниками.

Планувалося, що перший етап угоди триватиме 42 дні та почнеться з 19 січня 2025 року. Протягом цього етапу ХАМАС повинен звільнити 33 ізраїльських заручники в обмін на сотні схоплених Ізраїлем терористів ХАМАС. Судячи з обговорення переговорів про другий етап угоди, можна сказати, що передача йде за планом. Другий етап означає фактичне завершення війни в Секторі Газа та передбачає виведення ізраїльських військ, третій етап стосується післявоєнного відновлення регіону.

Нагадаємо, 19 січня, у Секторі Газа почав діяти режим припинення вогню між радикальним палестинським угрупуванням ХАМАС та Армією Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ця угода передбачає не лише припинення вогню в Секторі Газа — вона також передбачає надання необхідної гуманітарної допомоги мешканцям регіону, звільнення заручників, які утримуються обома сторонами, і возз’єднання цих людей зі своїми сім’ями після більш ніж 15 місяців перебування в полоні.

Тим часом повідомляється, що Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок підготовки до прийому заручників із сектору Гази. Цю операцію назвали "Крила свободи". Крім того, Дональд Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social заявив, що всіх заручників у Секторі Газа відпустять додому.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в рамках угоди ізраїльські війська будуть розташовані по периметру Сектору Газа, але покинуть густонаселені райони, крім п’яти районів, де залишиться військовий контингент. Тим самим війська просунуться вглиб анклаву на 400 метрів.