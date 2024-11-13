Україна не може існувати без гарантій безпеки, - ексміністр Клімкін

Путін може використати перемирʼя для зміцнення

Доки не замайорить прапор НАТО над Україною, ми не зможемо закінчити цю війну в довгостроковій перспективі. Таке переконання висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час П'ятого Київського єврейського форуму (Kyiv Jewish Forum).

"Тому що, як тільки у нас буде якесь припинення вогню, Путін, ймовірно, почне готуватися не просто до порушення цього перемир'я, а до зриву цього перемир'я у спосіб, який може поставити під загрозу всю європейську безпеку", — сказав колишній міністр.

Клімкін прокоментував нещодавні заяви у ЗМІ щодо європейських військ на лінії розмежування та зазначив, що навколо Трампа існує своєрідне уявлення, згідно з яким основну частину відповідальності має взяти на себе Європа.

"Я не є великим прихильником цього, але я можу уявити певний перехідний набір гарантій і це можуть бути європейські війська. В ідеалі війська НАТО, але принаймні європейські війська в Україні, розташовані вздовж лінії зіткнення, які підтримуються двосторонніми гарантіями безпеки, гарантіями безпеки США. Тому що, розмовляючи з європейцями, мені важко уявити, що європейці можуть бути в Україні без будь-якої найменшої політичної підтримки США", — пояснив колишній глава МЗС України.

Клімкін наголосив на тому, що гарантії безпеки для України мають стати принциповим пунктом напередодні будь-яких можливих мирних переговорів, без цього питання немає сенсу навіть починати переговори.

"Ми не можемо існувати без гарантій безпеки. А зона демілітаризації – це не гарантії безпеки", — заявив Клімкін.

Ексміністр нагадав, що росіянам не можна довіряти: під час перемовин у Нормандському форматі Клімкін уже домовлявся з РФ про припинення вогню – "і росіяни порушили всі угоди про припинення вогню".

Додамо, що організаторами П’ятого Київського єврейського форуму (Kyiv Jewish Forum) у Вашингтоні є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post. Спікери та гості форуму обговорюють, як протистояти сучасній осі зла, яку утворюють Росія, Іран та Північна Корея. Вони також шукатимуть відповіді, як усунути загрозу зростання антисемітизму в усьому світі та як зберегти єдність єврейської діаспори. Медіапартнерами KJF-2024 є: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Нагадаємо, форум відкрив президент Єврейської конфедерації України та віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін. У вступному слові Ложкін наголосив, що українці та ізраїльтяни покладають великі надії на повернення в США адміністрації, яка раніше демонструвала свою рішучість допомагати як Україні, так і Ізраїлю.