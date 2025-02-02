Церковне свято 2 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб уникнути фінансових невдач

Дізнайтеся про головні заборони та традиції цього дня

У неділю, 2 лютого, православні та греко-католики відзначають Стрітення Господнє. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 15 лютого.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Стрітення Господнє — це одне з найважливіших християнських свят. Цей день символізує зустріч немовляти Ісуса Христа із праведним Симеоном у Єрусалимському храмі. Стрітення також має глибоке духовне значення: зустріч Старого та Нового Завітів.

Що можна робити 2 лютого

У цей день рекомендується відвідати храм, щоб помолитися та висвітлити свічки. Свято Стрітення вважається днем духовного очищення, а свічки потім використовують для захисту від бід;

Добре займатися у цей день справами, які приносять радість та гармонію в дім;

Стрітення також є часом милосердя. Народна традиція цього дня пов’язана із турботою про бідних та нужденних.

Що не можна робити 2 лютого:

Стрітення – це час для духовного очищення, молитви та умиротворення. Церква рекомендує у цей день уникати важкої фізичної праці та суєти, щоб зосередитися на молитвах та покаянні;

Цей день вважається не найкращим для початку важливих починань. Важливі справи краще перенести на другий день;

У народних традиціях вважалося, що будь-які будівельні роботи та ремонт у день Стрітення Господнього можуть призвести до фінансових та особистих невдач;

Цього дня важливо уникати сварок та конфліктів, оскільки церква вчить, що будь-які негативні емоції можуть вплинути на духовний стан людини;

Народні прикмети кажуть, що якщо в день Стрітення не можна дати гроші у борг, то це може призвести до фінансових втрат чи труднощів у майбутньому.

"Телеграф" писав раніше, що в Україні відзначатимуть ще одне важливе свято. Володимир Зеленський підписав відповідний указ.