В 165 раз больше "минималки". Какая максимальная пенсия в Украине

Каждый месяц на пенсионные выплаты в Украине идет 60,5 млрд грн

Минимальная пенсия в Украине в 2024 году составляет 2 361 гривну, а самая большая пенсионная выплата, которую получают в нашей стране, составляет 390 тысяч 184 гривны. Есть так называемые "специальные" пенсии, которые получают судьи, прокуроры, некоторые военные и т.д., их добиваются через суд.

Всего в Украине пенсии получают 10 млн 342 тысяч 593 человека. Каждый месяц на пенсионные выплаты уходит 60,5 млрд грн (данные за октябрь 2024-го). Если разделить общую сумму на количество пенсионеров получится, что в Украине средняя пенсия составляет 5 851 грн, подсчитал OBOZ.UA.

Однако вышедших на пенсию по общим правилам всего 7 млн 533 тысячи человек. На ежемесячное пенсионное обеспечение для них уходит 42,4 млрд грн.

Самая большая пенсия в Украине 390 тысяч 184 гривны это чуть более чем в 165 раз больше "минималки" (2 361). Выходит, что "элитный" пенсионер ежемесячно получает 165 пенсий человека, имеющего право только на минимальную пенсию.

Ранее Телеграф рассказывал, что "специальные" пенсии назначаются через суды, чем пользуются сами судьи. К примеру, судья Шестого апелляционного административного суда Олег Оксененко отсудил у Пенсионного фонда 17 млн грн пенсии.