Ціни попрямували у космос: за скільки реально зняти квартиру в Києві

Зйомне житло у столиці коштує пристойних грошей

Оренда квартир у Києві зросла в середньому не менше ніж на 25-30% порівняно з весняними цінами. У деяких районах столиці зйомне житло подорожчало одразу на кілька тисяч гривень, а найдешевші варіанти миттєво зникають з сайтів по пошуку житла.

Експерти зазначають, що найбільше зростання цін фіксується на оренду двокімнатних квартир. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Подорожчання нерухомості за умов війни – це реальний феномен, який має кілька причин. Так, великі можливості для самореалізації та відносна безпека Києва приваблюють українців із неспокійних областей і це здорожує оренду.

Також впливають на зростання цін і припинення/затримка будівництва нових будинків.

Загалом ціна на оренду квартири в столиці залежить від району, наявності ремонту, поверху, екологічної обстановки, інфраструктури, стану самого будинку та рівня його комфорту.

Так, середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці становить 17 тисяч гривень. За останні півроку ціна на оренду однокімнатної квартири в столиці зросла на 21%.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (33 200 гривень), Шевченківському (24 000 гривень) та Голосіївському (20 800 гривень) районах Києва.

Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Дніпровському (14 500 гривень), Святошинському (14 000 гривень) та Деснянському (10 000 гривень) районах столиці.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві по районам

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві у листопаді 2024 року становить у середньому 25 тисяч гривень на місяць. За останні півроку ціна на оренду двокімнатної квартири в столиці зросла на 25%.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру у Печерському (45 700 гривень), Шевченківському (33 200 гривень), Голосіївському (27 500 гривень) та Солом’янському (22 000 гривень) районах Києва.

Середні ціни на 2-кімнатне житло спостерігаються в Оболонському (21 000 гривень) та Дарницькому (19 000 гривень) районах столиці.

Найдоступніші для оренди двушки представлені у Дніпровському (16 000 гривень), Святошинському (15 000 гривень) та Деснянському (12 000 гривень) районах.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві по районах

Зросли ціни й на оренду трикімнатних квартир – їхня вартість становить приблизно 41-42 тисячі гривень на місяць. За останні півроку ціна на оренду трикімнатної квартири у столиці зросла на 16%.

Найдорожче трикімнатне житло здається у Печерському (70 600 гривень), Шевченківському (49 800 гривень) та Голосіївському (41 500 гривень) районах Києва.

Найдоступніші ж варіанти можна знайти в Дніпровському (25 000 гривень), Дарницькому (22 000 гривень) та Святошинському (19 500 гривень), а також у Деснянському (14 000 гривень) районах.

Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві по районам

Згідно з інформацією представленою на сайті ЛУН, у листопаді значно зріс попит на квартири. В середньому квартиру орендують за п’ять днів з моменту публікації оголошення.

Однак найдоступніші варіанти, за словами фахівців, не затримуються на профільних ресурсах і кількох годин.

Нагадаємо, у Києві здають в оренду Vip-котедж з обсерваторією, концертним залом та більярдом. Будинок побудований в класичному стилі з червоної цегли і має площу 913 квадратних метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом здають в оренду скляний будинок у стилі "Сутінків". У будинку є капсульне бомбосховище та величезний оглядовий майданчик з видом на Київське море.