Нардепа Одарченка оголосили в міжнародний розшук: що про це відомо

Клопотання буде розглянуто наступного тижня

У четвер, 19 вересня, суддя Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) задовольнив клопотання сторони обвинувачення та оголосив в державний та міжнародний розшук нардепа від "Слуги Народу" Андрія Одарченка. Його підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду. Клопотання буде розглядатися в понеділок, 23 вересня.

Оскільки раніше Одарченко вийшов під заставу в 15 млн грн і здав закордонні паспорти, прокурорка поставила питання щодо стягнення цієї застави в дохід держави та зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Як пояснили в Transparency International, відповідно до законодавства, розгляд клопотання про стягнення застави в дохід бюджету повинен відбуватись за участю заставодавців. За нардепа заставу внесли 18 людей, тому їх усіх треба запросити наступне засідання. Якщо ж вони не зʼявляться, суд може стягнути заставу без них.

Що передувало

Одарченка підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма. За версією слідства, Одарченко надав хабар в еквіваленті 50 тисяч доларів за сприяння у виділенні коштів на ремонт підконтрольного йому університету.

Раніше Одарченко вийшов під заставу в 15 млн грн і здав закордонні паспорти. Він також мав не відлучатись за межі України без дозволу суду, прибувати до суду на першу вимогу, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та утриматися від спілкування зі свідками.

Раніше "Телеграф" писав, що ВАКС проведе спецрозслідування щодо колишнього нардепа