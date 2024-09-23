Нардеп Одарченко попросив притулок у Румунії: як йому вдалося втекти

Захист каже, що чітких підтверджень інформації немає

Народний депутат, колишній "Слуга народу" Андрій Одарченко втік до Румунії та попросив там притулку. Через це Вищий антикорупційний суд передав його заставу у розпорядження держави.

Про це повідомила сторона звинувачення під час судового засідання у ВАКС 23 вересня, пише Hromadske. Прокурори зазначили, що нардеп уже втретє не прийшов на засідання суду.

Вони додали, що опитали "неофіційного водія" Одарченка, який був під його будинком. Чоловік каже, що парламентарій два дні тому попросив висадити його в центрі Києва, віддав усі три телефони та попросив поставити їх вдома на зарядку. Після цього водій його не бачив.

За даними слідства, Одарченко перетнув кордон із Румунією поза пунктом пропуску і звернувся до державних структур країни з проханням про притулок. Перетин стався в районі населеного пункту Красноїльськ у Чернівецькій області.

Захист Одарченка заявив, що його оголошення у розшук "передчасне", оскільки ще не встановлено, що він не прийшов до суду без поважних причин. Адвокат також заявив, що немає жодних підтверджень тому, що нардеп перебуває за кордоном.

За даними ЦПК, суд задовольнив запит прокурорів і стягнув 15 мільйонів гривень застави на користь держави. Також було змінено запобіжний захід на взяття під варту.

За версією слідства, Одарченко намагався дати хабар в еквіваленті 50 тисяч доларів колишньому голові Держагентства з відновлення Мустафі Найєму за сприяння виділенню коштів на ремонт підконтрольного йому університету. Раніше він вийшов під заставу 15 млн. грн. і здав закордонні паспорти. Цього місяця його мали допитати.

Варто зазначити, що інформація про втечу Одарченка з’явилася ще 18 вересня. Після цього його оголосили у міжнародний розшук.