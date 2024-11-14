У яких випадках можна не з’явитися до ТЦК на повістці

ТЦК необхідно обов’язково повідомити про причину неявки

Чоловіки в Україні продовжують отримувати повістки під час загальної мобілізації, після чого вони мають з’явитися до Територіального центру комплектування. Однак існує кілька поважних причин неявки до ТЦК.

Детально про це розповів начальник відділу військового обліку Харківського ТЦК та СП підполковник Любомир Хомицький. За його словами, є лише п’ять таких причин.

Якщо чоловік ставить підпис на повістці, то він має три доби, щоб з’явитися до ТЦК від визначених на повістці дати та часу прибуття до ТЦК та СП. Якщо ж він стикається з однією з причин, через яку можна не з’явитися, у такому разі необхідно повідомити про це ТЦК.

Важливо пам’ятати, що після неявки громадянин має сім календарних днів, щоб відвідати Територіальний центр комплектування. У разі порушення чоловіків чекає ухвала про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 грн.

Поважні причини неприбуття до ТЦК

▪ перешкода стихійного характеру;

▪ хвороба;

▪ військові дії та їх наслідки;

▪ інші обставини, які позбавили можливості прибути у певний пункт та строк;

▪ смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) або близького родича дружини (чоловіка).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого мобілізують в Україні у листопаді. Названо категорії громадян.