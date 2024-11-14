В каких случаях можно не явиться в ТЦК по повестке

ТЦК необходимо обязательно поставить в известность о причине неявки

Мужчины в Украине продолжают получать повестки во время общей мобилизации, после чего они должны явиться в Территориальный центр комплектования. Однако существует несколько уважительных причин неявки в ТЦК

Детально об этом рассказал начальник отдела воинского учета Харьковского ТЦК и СП подполковник Любомир Хомицкий. По его словам, есть всего пять таких причин.

Если мужчина ставит подпись на повестке, то у него есть трое суток, чтобы явиться в ТЦК от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК и СП. Если же он сталкивается с одной из причин, по которой можно не явиться, в таком случае необходимо оповестить об этом ТЦК.

Важно помнить, что после неявки у гражданина есть семь календарных дней, чтобы посетить Территориальный центр комплектования. В случае нарушения мужчин ждет постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа от 17 000 до 25 500 грн.

Уважительные причины неприбытия в ТЦК

▪ препятствие стихийного характера;

▪ болезнь;

▪ военные действия и их последствия;

▪ другие обстоятельства, которые лишили возможности прибыть в определенные пункт и срок;

▪ смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника жены (мужа).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого мобилизуют в Украине в ноябре. Названы категории граждан.