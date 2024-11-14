Кремль не проти, щоб Трамп спробував "урегулювати кризу за одну ніч"

Постійний представник РФ при відділенні ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Москва відкрита для переговорів про припинення війни в Україні, якщо їх ініціює обраний президент США Дональд Трамп.

Проте, за словами дипломата, будь-які переговори мають ґрунтуватися "на реаліях російських успіхів". Про це пише Reuters.

"Трамп обіцяв врегулювати українську кризу за одну ніч. Добре, хай спробує. Але ми, реалісти, звичайно, розуміємо, що цього ніколи не станеться. Але якщо він почне або запропонує щось, що започаткує політичний процес, це вітатиметься", — заявив дипломат.

Він додав, що переговори мають ґрунтуватися на тому, що він назвав "реаліями на місцях", і зазначив нібито програш України у більш ніж дворічному конфлікті. За його словами, російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами щонайменше рік і тепер контролюють близько однієї п’ятої країни.

Тим часом президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що мир не може бути встановлений, поки всі російські війська не покинуть українські території, зокрема Крим. План перемоги, який він виклав минулого місяця, включав цей пункт. Крім того, документ містить запрошення України вступити до НАТО, з яким не погоджується Кремль.

Під час саміту Європейського політичного співтовариства в Будапешті, що відбувся минулого тижня, Зеленський заявив європейським лідерам, що поступки Росії будуть "неприйнятними для України та самогубними для всієї Європи".

Гатілов зазначив, що обрання Трампа відкриває нові можливості для діалогу зі Сполученими Штатами, але висловив сумніви щодо ширшого перезавантаження відносин, повторивши раніше висловлені Кремлем застереження.

"Політична еліта США, незалежно від внутрішньополітичних зрушень, послідовно дотримується позиції стримування Москви, і ця орієнтація, на жаль, глибоко вкоренилася, і зміна адміністрації мало що може зробити для її зміни", — сказав він.

Дипломат додав, що єдине можливе зрушення — це діалог між Росією та США, якого "не вистачало протягом останніх кількох років".

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що новообраний президент США незабаром призначить представника по миру в Україні, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією. Політтехнолог Олексій Голобуцький висловив думку, що очікувана стратегія Трампа не зможе закінчити війну.