Синоптик попередила про різке погіршення погоди і назвала дати

Дістаємо теплі речі

Наприкінці наступного тижня в Україні очікується різке погіршення погодних умов. Можливі сильні тривалі дощі з мокрим снігом, хуртовини та штормовий вітер.

Крім цього, у всіх областях різко похолодає. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Так, цими вихідними, 16-17 листопада, українці зможуть насолодитися комфортною осінньою погодою. А вже наступного тижня, 21-23 листопада, у більшості областей України очікуються складні погодні умови.

Синоптики попереджають про сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також можливе налипання мокрого снігу і навіть хуртовини.

Вітер значно посилиться і в деяких областях досягне штормових показників. Також на українців очікує суттєве похолодання — в країну приходить справжня зима.

"З метою кращого планування поїздок, візитів до лікаря, сортування справ на негайні та нетермінові, походів кудись у справах — хочу попередити, що!

Впродовж 21-23 листопада у більшості областей України очікуються складні погодні умови", — повідомляє Наталія Діденко. .

Варто зазначити, що цей прогноз є попереднім і потребує уточнення, але візьміть на замітку дати з 21 по 23 листопада. Одягайтеся тепліше та бережіть себе.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у листопаді. За його словами, у листопаді середньомісячна температура з високою ймовірністю очікується в межах кліматичної норми.