Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды и назвала даты

Достаем теплые вещи

В конце следующей недели в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Возможны обильные продолжительные дожди с мокрым снегом, метели и штормовой ветер.

Кроме этого во всех областях резко похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, на этих выходных, 16-17 ноября, украинцы смогут насладиться комфортной осенней погодой. А уже на следующей неделе, 21-23 ноября, в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия.

Синоптики предупреждают о сильных осадках в виде дождя и мокрого снега. Также возможно налипание мокрого снега и даже метели.

Ветер значительно усилится и в некоторых областях достигнет штормовых показателей. Также украинцев ожидает существенное похолодание — в страну приходит настоящая зима.

"С целью лучшего планирования поездок, визитов к врачу, сортировки дел на немедленные и несрочные, походов куда-то по делам — хочу предупредить, что! В течение 21-23 ноября в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия", — сообщает Наталья Диденко.

Стоит отметить, что данный прогноз является предварительным и требует уточнения, но возьмите на заметку даты с 21 по 23 ноября. Одевайтесь теплее и берегите себя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в ноябре. По его словам, в ноябре среднемесячная температура с высокой долей вероятности ожидается в пределах климатической нормы.