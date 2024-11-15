Путешествует по лакшери-курортам и тусуется со знаменитостями: где сейчас скандальный экс-нардеп Онищенко и как он выглядит

Недавно появилась информация, что экс-нардеп якобы имеет бизнес на Чукотке в России

Александр Онищенко — одиозный украинский олигарх и бывший народный депутат Украины, который заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В 2024 году его осудили по делу о завладении более 740 млн государственных грн при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча". Однако, он выехал из страны еще задолго до приговора.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас скандальный экс-нардеп Александр Онищенко и что о нем известно.

Александр Онищенко — что о нем известно

Александр Онищенко родился в Ростовской области России 31 марта 1969 года, сейчас ему 55 лет. Он был народным депутатом Украины 7-го созыва от Партии регионов и 8-го созыва во фракции "Воля народа". В 2016 году Онищенко покинул Украину после лишения депутатской неприкосновенности в связи с предъявлением ему уголовных обвинений в мошенничестве и казнокрадстве. Похоже, с тех пор скандальный олигарх не появлялся в Украине, хотя и опровергает все обвинения в свой адрес.

В ноябре 2019 года Онищенко был арестован полицией в Германии и пребывал за решеткой, пока решалась его возможная экстрадиция в Украину. Однако в мае 2020 года немецкий суд отказал Украине в экстрадиции олигарха, его выпустили и велели уехать из страны. Также в Германии ему не предоставили политическое убежище, которого он просил.

Также в сети была информация, что у Александра Онищенко есть паспорт Греции, а СБУ в 2016 году заявляла, что он получил российское гражданство.

Где сейчас находится Александр Онищенко точно неизвестно. Однако, если проанализировать его страницу в Instagram, где у него почти 600 тысяч подписчиков, можно сделать вывод, что он много путешествует за границе, особенно по курортам и теплым странам.

Так, на странице Онищенко есть фото из Парижа (Франция), Миконоса (Греция), Лондона (Великобритания), Штутгарта (Германия), Кнокке-Гейста (Бельгия), Онтарио (Канада), Сардинии (Италия) и многих других локаций в Европе. Судя по фото, многие из путешествий Онищенко связаны с его увлечением конным спортом.

Кроме того, можно заметить, что Александр Онищенко публикует фото со знаменитостями, среди которых Ева Лонгория, Леонардо Ди Каприо, Жан-Клод Ван Дамм, Джейсон Стейтем, Перис Хилтон, Ирина Шейк. А в 2023 году поздравлял путиниста Тимати с днем рождения, называя его "бро". Судя по этим кадрам, Онищенко часто бывает на вечеринках с этими знаменитостями и у себя на странице поздравляет их с днем рождения.

Отметим, что последнее фото в Instagram олигарха датировано 18 октября 2024 года. Не нем он запечатлен с голливудским актером Жан-Клод Ван Даммом.

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