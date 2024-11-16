Що не так з ізраїльською системою оповіщення, яку отримала Україна, оцінив авіаексперт

Для України система має ряд недоліків

Ізраїльська система раннього оповіщення про повітряну загрозу в Україні вже майже рік — її передали в грудні 2023 року. Вона вже частково залучена в обороні держави — використовуються радари. Проте повноцінно вона досі не запрацювала. Наразі її готують до запуску, стверджують дипломати. Попередньо, її тестуватимуть в Києві.

"Телеграф" поговорив про систему раннього оповіщення від Ізраїлю з авіаекспертом Валерієм Романенком. Він зазначив, що при використанні певного типу ракет, якими Росія б’є по Україні, жодного виграшу в часі не буде.

Він наголосив, що система оповіщення вигідна при використанні ворогом некерованих ракет або безпілотників. "Проти балістики ця система жодного виграшу в часі нам не дасть, бо там взагалі хвилини. Балістика до Києва з Брянської області підлітає за 2-3 хвилини. У Львові може буде якась користь з неї, там люди виграють одну-дві хвилини для того, щоб з висотки якось спробувати спуститися до бомбосховища", — каже експерт.

Романенко зазначає, що в Ізраїлі система ефективна, бо від самого старту ракети відстежує політ і у випадку некерованої ракети, розраховує, де вона впаде. "Шахеди" та крилаті ракети в Україні можуть багаторазово міняти траєкторію. Точність може бути з дронами — через невелику швидкість "шахеда" оголошувати тривогу можна буде порайонно, наприклад на Київщині та в столиці, припускає експерт.

Щодо того, як працюватиме система Валерій Романенко сказав, що дані будуть збиратися в єдину базу, система буде оповіщати людей, наприклад дзвінками, про райони можливого падіння.

До особливостей системи оповіщення експерт також відніс те, що вона розрахована на невисотні будівлі, біля яких є бомбосховища, куди можна сховатися. В Україні — ситуація інша. В нашій ситуації був би корисніше "Залізний щит", особливо для прифронтових міст, де обстріли ідуть РСЗВ, ракетами, безпілотниками, вважає Романенко. "А так будемо знати, що по нас летить, не більше", — резюмував експерт.

Довідково: Залізний щит (купол) — це пересувна всепогодна система протиповітряної оборони покликана знищувати тактичні некеровані ракети, артилерійські снаряди та безпілотники.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія виробляє на місяць приблизно 50 різних ракет. Окупанти могли накопичити понад три сотні ракет для удару.