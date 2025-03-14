Зеленський розповів, що буде із ЗАЕС та іншими окупованими територіями України

Територіальне питання – найскладніше

Під час переговорів України та США у Джидді питання територій не було головною темою, але воно активно обговорювалося. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час своєї пресконференції.

За його словами, саме питання територій залишається найскладнішим після питання про припинення вогню. Також відкритою залишається тема про подальшу долю Запорізької атомної електростанції, яка зараз не функціонує.

Територіальне питання – найскладніше

Президент України зазначив, що американська сторона починає все більше "вникати в суть проблеми" і вони вже розуміють, що місто Енергодар неможливо відокремити від ЗАЕС і "просто сказати, наприклад, ось вам станція, а місто — це окремо".

Саме тому питання територій залишається найскладнішим після питання про припинення вогню.

"Тому питання територій найскладніше, після питання ceasefire. Чому? Тому що ceasefire розблоковує шлях сторін до закінчення війни. А території, я вважаю, реально будуть точкою, яка дає можливість після вирішення цього питання закінчити війну. І тому я вважаю, що це такі два складних моменти. Перший складний, тому що потрібна сміливість і політична воля. Другий — тому що це складний діалог", — підкреслив Зеленський.

Також президент України повідомив про те, що партнери знають про "наші червоні лінії" і ми "за жодних розкладів не визнає окуповані території територіями РФ".

"Це моя політична воля як Президента. І це політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права та Конституції України", — зазначив Зеленський.

Що відомо про долю ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція зараз не функціонує, і це є великою проблемою для РФ, яку вони постійно підніматимуть. Однак без України існування станції неможливе.

"Щоб її відновити, потрібні гроші та фахівці. І час — кілька років. Дамби немає, технічної води немає. Потрібно багато дорогих процесів, щоб її відновити", — наголосив президент.

Однак для України ЗАЕС також є проблемою, бо це "наша станція, втрачені гроші та втрачені можливості".

"Вони обстрілювали станцію. Я впевнений, що вони хочуть її підключити і зараз. Мало того, я впевнений, що вони робитимуть політичні, публічні заяви, що станція скоро працюватиме, даватиме електрику територіям, які контролюють "рускіє". Так воно не буде швидко. Так воно не буде швидко. І під постійним політичним тиском буде МАГАТЕ. Тому що МАГАТЕ не може їм цього дозволити", — резюмував Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що, за словами Володимира Зеленського, Путін боїться сказати прямо президентові США Дональду Трампу, що хоче продовжувати війну проти України, тому вдається до маніпуляцій.