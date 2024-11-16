Что не так с израильской системой оповещения, которую получила Украина, оценил авиаэксперт

Для Украины система имеет ряд недостатков

Израильская система раннего оповещения о воздушной угрозе в Украине уже почти год – ее передали в декабре 2023 года. Она уже частично вовлечена в оборону государства – используются радары. Однако полноценно она до сих пор не заработала. Сейчас ее готовят к запуску, утверждают дипломаты. Предварительно ее будут тестировать в Киеве.

"Телеграф" поговорил о системе раннего оповещения от Израиля с авиаэкспертом Валерием Романенко. Он отметил, что при использовании определенного типа ракет, которыми Россия бьет по Украине, никакого выигрыша во времени не будет.

Он подчеркнул, что система оповещения выгодна при использовании врагом неуправляемых ракет или беспилотников. "Против баллистики эта система ни одного выигрыша во времени нам не даст, потому что там вообще минуты. Баллистика в Киев из Брянской области подлетает за 2-3 минуты. Во Львове может будет какая-то польза от нее, там люди выиграют одну-две минуты для того, чтобы с высотки как-то попытаться спуститься в бомбоубежище", — говорит эксперт.

Романенко отмечает, что в Израиле система эффективна, потому что с самого старта ракеты отслеживает полет и в случае неуправляемой ракеты рассчитывает, где она упадет. "Шахеды" и крылатые ракеты в Украине могут многократно менять траекторию. Точность может быть с дронами — из-за небольшой скорости "шахеда" объявлять тревогу можно будет порайонно, например, на Киевщине и в столице, предполагает эксперт.

Относительно того, как будет работать система Валерий Романенко, сказал, что данные будут собираться в единую базу, система будет оповещать людей, например звонками, о районах возможного падения.

К особенностям системы оповещения эксперт также отнес то, что она рассчитана на невысотные здания, возле которых есть бомбоубежища, куда можно спрятаться. В Украине ситуация другая. В нашей ситуации был бы полезнее "Железный щит", особенно для прифронтовых городов, где обстрелы идут РСЗО, ракетами, беспилотниками, считает Романенко. "А так будем знать, что за нами летит, не больше", — резюмировал эксперт.

Справка: Железный щит (купол) — это передвижная система противовоздушной обороны, призванная уничтожать тактические неуправляемые ракеты, артиллерийские снаряды и беспилотники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия производит в месяц около 50 различных ракет. Оккупанты могли накопить более трехсот ракет для удара.