На Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля ТЦК: причина неочікувана

Він може бути колишнім військовим

У місті Хуст Закарпатської області чоловік влаштував стрілянину біля районного ТЦК та СП. Він намагався проникнути у будівлю ТЦК.

Інцидент стався у четвер, 14 листопада. Цю інформацію підтвердила речниця Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан, пише "Суспільне".

Вона розповіла, що чоловік кілька разів вистрілив у повітря з шумового пістолета. Правоохоронці затримали його на місці події.

"Внаслідок події ніхто не травмувався. Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності за ст. 173 КУпАП", — додала речниця поліції області.

"Суспільне", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах пише, що затриманий — колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я. Він стріляв тому, що "розізлився, що його не хочуть мобілізувати", розповів співрозмовник видання.

Як розповідав "Телеграф", у Запоріжжі 19 жовтня під час перевірки документів виник конфлікт між співробітником ТЦК та місцевими жителями. У результаті один із людей у формі вистрілив у повітря з особистої зброї. Інцидент стався у Комунарському районі міста між співробітниками місцевого РТЦК та чоловіком, який не подав військово-обліковий документ.