Співробітник ТЦК влаштував стрілянину під Києвом (відео та всі деталі скандалу)

Міністерство оборони призначило службову перевірку з приводу інциденту

У п’ятницю, 15 листопада, у мережі з’явилося відео, як чоловік у військовій формі вчинив стрілянину на складі у населеному пункті Щасливе під Києвом.

Кадри опубліковано у столичних Telegram-каналах. На відео видно, як на складі один чоловік тікає, а за ним біжить інший чоловік у військовій формі та відкриває стрілянину з пістолета.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваним нібито є член добровольчого формування територіальної громади. Про це у коментарі "Українській правді" заявила заступник начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

Увага, відео містить нецензурну лексику!!!

У Міністерстві оборони України заявили, що йдеться про співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Головна інспекція Міноборони розпочала перевірку правомірності дій працівника ТЦК та підстави для застосування ним вогнепальної зброї. Якщо буде встановлено факт перевищення службових повноважень або виявлено ознаки кримінального правопорушення, матеріали будуть направлені в правоохоронні органи, а стрілянину загрожуватиме суд.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, працівники ТЦК не мають права вилучати у громадян паспорт, посвідчення водія, банківські картки або будь-які інші документи.