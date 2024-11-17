Їм платять тисячі українців. ЗМІ знайшли фірми, які можуть бути пов'язані з ексрегіоналом Єфремовим

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Компанії, імовірно, пов’язані із колишнім главою фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександром Єфремовим, якого звинувачують у держзраді, досі працюють в Україні. Цим фірмам платять за тепло тисячі українців.

Як пише "Фарватер.Схід", десятки фірм-постачальників тепла, об’єднаних спільним менеджментом, працюють у Києві, Львові, Одесі, Чернігові та інших містах. Усі їх керівники та власники походять з окупованого Луганська. Зв’язки цих людей сходяться у Панамі та на Британських Віргінських островах, за адресою реєстрації офшорів Єфремова.

Як з'ясували журналісти, один з теплопостачальників на тимчасово окупованій території Луганської області виявився керівником та кінцевим бенефіціаром низки українських фірм. Ці компанії отримували фінансування, зокрема, з державного бюджету України.

Теплопостачальна компанія ТОВ "Луганск-теплопостач" була зареєстрована як суб’єкт господарювання маріонеткової "ЛНР" ще у 2016 році, а в листопаді 2022 вона перереєструвалася як платник податків вже за російським законодавством за попередньою адресою – Луганськ, вул. Лєрмонтова, б.1б, офіс 525. Втім, ще з 2012 року в Луганську за тією ж адресою існував її попередник і тезка – ТОВ "Луганськ-теплопостач", створене за українським законодавством.

У 2014 році це товариство перемістилося з Луганська до Сіверськодонецька, на підконтрольну Україні територію. Судячи з опублікованих в аналітичній системі YouControl фінансових показників, фірму навряд чи можна назвати фіктивною. Статутний капітал вона мала у понад 22 мільйони, понад 10-мільйонні активи та активно займалася судовою діяльністю.

За даними видання, весь цей час ці "дзеркальні" фірми, схоже, зберігали свою спорідненість. Директором обох є Піщугін Сергій Владиславович, який значиться керівником як в українській, так і в однойменній російській фірмі.

З 13 листопада 2024 року на ТОТ "Луганск-теплопостач" вилучили з єдиного державного реєстру юросіб РФ як недіючу. Та все ж вона була в реєстрі так званої "ЛНР" аж від 2016 року.

Сам Піщугін підтвердив, що раніше очолював фірму "Луганск-теплопостач". Він пояснив, що у реєстрі досі вказане його ім'я, тому що його не вивели з посади керівника. Піщугін наголосив, що не має жодного стосунку до цієї компанії.

В аналітичній системі YouControl журналісти знайшли 21 фірму, пов’язану із Сергієм Владиславовичем Піщугіним. Частина з них зареєстрована на Луганщині, окупованій від 2022 року.

Проте ще є фірми "Київтепло-9", "Львів-тепло", "Одесатепло", "Чернігівтепло", "Камянськтепло", "Постачтепло-9", "Тепло-С", "Криворіжтепло", "СК "Газпроект" та ще багато інших. У більшості з них Піщугін виступає чинним керівником і кінцевим бенефіціарним власником, з іншими пов’язаний "історичним зв’язком".

Партнерами та представниками керівної ланки фірм Піщугіна в Україні виступають Максим Анатолійович Хромих, Анатолій Євгенійович Філімонов, Еліна Костянтинівна Вахненко, Анастасія Петрівна Назарчук та Валерій Євгенович Чекунов. Усі мають реєстрацію в окупованому Луганську.

Деякі з зазначених фірм є учасниками державних закупівель та навіть переможцями в тендерах. Зокрема київська фірма "Тепло-С" минулого року освоїла 21 мільйон бюджетних коштів.

Видання з'ясувало, що засновниками підприємства "Луганськ-теплопостач" є офшорні фірми "Індастріз Чарлевіль С.А." з канадського Монреаля та "Корпорація Шел Партнерс Корп" зі столиці Панами. Засновниками останньої є Христо Дімітров Колєв та Лев Могілевській.

Христо Колєв – громадянин Болгарії, на якого були зареєстровані основні фірми Єфремова. Лев Могілевський – маловідомий широкому загалу особистий помічник ексрегіонала.

Водночас Піщугін відкидає припущення, що він пов’язаний із бізнес-імперією Єфремова. Він каже, що не знає бенефіціарів компаній, які очолював.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Олександр Єфремов. Зараз він нічого не говорить про війну Росії проти України.