Им платят тысячи украинцев. СМИ нашли фирмы, которые могут быть связаны с экс-регионалом Ефремовым

Экснардеп скрылся из Украины

Компании, вероятно, связанные с бывшим главой фракции Партии регионов в Верховной Раде Александром Ефремовым, обвиняемым в госизмене, до сих пор работают в Украине. Этим фирмам платят за тепло тысячи украинцев.

Как пишет "Фарватер.Восток", десятки фирм-поставщиков тепла, объединенных общим менеджментом, работают в Киеве, Львове, Одессе, Чернигове и других городах. Все их руководители и владельцы происходят из оккупированного Луганска. Связи этих людей сходятся в Панаме и Британских Виргинских островах, по адресу регистрации офшоров Ефремова.

Как выяснили журналисты, один из теплопоставщиков на временно оккупированной территории Луганской области оказался руководителем и конечным бенефициаром ряда украинских фирм. Эти компании получали финансирование из государственного бюджета Украины.

Теплоснабжающая компания ООО "Луганск-теплопостач" была зарегистрирована как предприятие марионеточной "ЛНР" еще в 2016 году, а в ноябре 2022 она перерегистрировалась как налогоплательщик уже по российскому законодательству по предыдущему адресу – Луганск, ул. Лермонтова, б.1б, офис 525. Впрочем, еще с 2012 года в Луганске по тому же адресу существовал ее предшественник и тезка – ООО "Луганськ-теплопостач", созданное по украинскому законодательству.

В 2014 году это общество переместилось из Луганска в Северодонецк, на подконтрольную Украине территорию. Судя по опубликованным в аналитической системе YouControl финансовым показателям, фирму вряд ли можно назвать фиктивной. Уставный капитал она имела более 22 миллионов, более 10-миллионные активы и активно занималась судебной деятельностью.

По данным издания, все это время эти "зеркальные" фирмы, похоже, сохраняли свое родство. Директором обоих является Пищугин Сергей Владиславович, считающийся руководителем как в украинской, так и в одноименной российской фирме.

С 13 ноября 2024 года на ТОТ "Луганск-теплопостач" изъяли из единого государственного реестра юрлиц РФ как недействующую. И все же она была в реестре так называемой "ЛНР" с 2016 года.

Сам Пищугин подтвердил, что ранее возглавлял фирму "Луганск-теплопостач". Он пояснил, что в реестре до сих пор указано его имя, потому что его не вывели с поста руководителя. Пищугин подчеркнул, что не имеет никакого отношения к этой компании.

В аналитической системе YouControl журналисты нашли 21 фирму, связанную с Сергеем Владиславовичем Пищугиным. Часть из них зарегистрирована в Луганской области, оккупированной с 2022 года.

Однако еще есть фирмы "Киевтепло-9", "Львов-тепло", "Одессатепло", "Черниговтепло", "Камянсктепло", "Снабтепло-9", "Тепло-С", "Криворожтепло", "СК "Газпроект" и еще многие другие. В большинстве из них Пищугин выступает действующим руководителем и конечным бенефициарным владельцем, с другими связан "исторической связью".

Партнерами и представителями руководящего звена фирм Пищугина в Украине выступают Максим Анатольевич Хромых, Анатолий Евгеньевич Филимонов, Элина Константиновна Вахненко, Анастасия Петровна Назарчук и Валерий Евгеньевич Чекунов. У всех есть регистрация в оккупированном Луганске.

Некоторые из этих фирм являются участниками государственных закупок и даже победителями в тендерах. В частности, киевская фирма "Тепло-С" в прошлом году освоила 21 миллион бюджетных средств.

Издание выяснило, что учредителями предприятия "Луганск-теплопостач" являются оффшорные фирмы "Индастриз Чарлевиль С.А." из канадского Монреаля и "Корпорация Шел Партнерс Корп" из столицы Панамы. Основателями последней являются Христо Димитров Колев и Лев Могилевский.

Христо Колев – гражданин Болгарии, на которого зарегистрированы основные фирмы Ефремова. Лев Могилевский – малоизвестный широкой общественности личный помощник экс-регионала.

В то же время Пищугин исключает предположение, что он связан с бизнес-империей Ефремова. Он говорит, что не знает бенефициаров компаний, которые возглавлял.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Александр Ефремов. Сейчас он ничего не говорит о войне России против Украины.