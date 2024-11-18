Росіяни просунулися у Часовому Яру та до Курахового, як змінилася лінія фронту (карта боїв)

Ворог тисне на фронті та атакує мирні міста

Йде 999-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 17 листопада, до 22:00, на фронті сталося 134 бойових зіткнення. Росіяни просуваються на Донеччині.

За даними порталу DeepState, ворог мав просування у Часовому Яру, Берестках, Дальньому та біля Вознесенки. Зміну лінії фронту відображено на карті.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 15 листопада, найбільше боїв за добу було на Курахівському напрямку, де на той час нараховувалося 35 бойових зіткнень. Росіяни намагалися просунутися в районах Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового та Антонівки.

"На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 128 осіб. Також знищено два танки, одну БМП, дві одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли та один міномет противника, крім цього пошкоджено одну ворожу БМП та одну артилерійську систему", — повідомили у Генштабі.

Також ворог зберігає високу активність на Покровському напрямку. Бої йшли в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка та Петрівка. Станом на 22:00 росіяни за неповну добу втратили на цьому напрямку 251 окупанта вбитими та пораненими. Також знищено два ворожі танки, 10 одиниць мототехніки. Також пошкоджено два танки, один БМП, один автомобіль та одна артилерійська система.

Нагадаємо, Financial Times, посилаючись на слова командира артилерійського підрозділу повідомляв, що українські військові нібито готові відступити з Курахового Донецької області, проте такого наказу "зверху" ще не надходило. Сили росіян у цьому районі кілька разів перевершують ЗСУ. Окупанти атакують там із трьох сторін.