Коли Зеленський представить внутрішній План стійкості і що до нього увійде

План складатиметься з 10 пунктів, його хочуть представити найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський анонсував появу нового плану. Цього разу йдеться про План стійкості із 10 пунктів.

Про це він заявив у вечірньому зверненні до українців 14 листопада. За його словами, цей план є необхідним для того, щоб Україна вистояла у війні з Росією.

У Плані мова буде йти про культурний суверенітет, забезпечення безпеки країни та енергетичної системи під час війни, а також про постачання зброї для подальшого відображення російської агресії.

Як наголосив президент, презентація нового плану відбудеться вже наступного тижня. До розробки залучено представників влади та бізнесу.

"Ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими додатками. Покроково. Ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги. Заради того, щоб ми мали право на це слово – "перемога"", — сказав Володимир Зеленський. Він додав, що мільйони людей, які мріють про справедливе завершення війни для України вже працюють над цим.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський відверто висловився з приводу закінчення війни та вступу до України НАТО.