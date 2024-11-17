Бурштин залишився без опалення після масованої атаки: що знаходиться в місті (карта)

Місто єдине в області залишилося без опалення

Жителі Прикарпаття залишилися без теплопостачання після російської масованої атаки. Люди можуть зігрітися у "Пунктах незламності".

Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВ Світлана Онищук у Facebook. За її словами, йдеться про місто Бурштин.

"Наразі в області відключень світла немає. Проте через обстріл припинено теплопостачання у Бурштині", — йдеться у повідомленні.

Щоб люди могли зігрітися, зарядити мобільні пристрої, на території міста працюють 10 "Пунктів незламності". Їхні адреси публікує влада.

Що відомо про Бурштин

Варто зазначити, що Володимир Зеленський, коментуючи масований обстріл, заявив, що його метою була енергетична інфраструктура країни, а в ДТЕК повідомляли про приліт по її ТЕС. У місті Бурштин розташована одна із ТЕС України – Бурштинська.

Вона включає 12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожен) і входить до складу ПАТ "ДТЕК Західенерго". Станцію вже обстрілювали навесні 2024 року, а також восени 2022 року. Робота цієї ТЕС є важливою для регіону. Раніше два чи три енергоблоки постійно працювали на експорт електроенергії. Вона була одним із найбільших об’єктів генерації у Західній електроенергетичній системі України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ розповіли деталі масованої атаки.