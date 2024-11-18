На зміну теплу йде похолодання. Коли в Україні зіпсується погода

Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні найближчими днями

Календарна осінь добігає кінця, а погода в Україні погіршується. І хоча у вівторок, 19 листопада, опадів не очікується, вже із середи, 20 листопада ситуація зміниться.

Про це у Telegram написала синоптик Наталія Діденко. У вівторок, 19 листопада, погода обіцяє без опадів. Температура повітря очікується від +4 до +7 градусів, на півдні України – +7…+12 градусів, у Криму – до +14 градусів.

У середу, 20 листопада, опади будуть на заході України. Водночас очікується температура повітря +8…+15 градусів. На північному сході температура повітря буде +7…+9 градусів.

У четвер, 21 листопада, в Україну прийде атмосферний фронт. Він принесе із собою дощі, сніг, мокрий сніг, сильний вітер. Очікується похолодання.

У Києві 19 листопада очікується погода без опадів, вдень до +7 градусів, а 20 листопада стовпчик термометра підніметься аж до +11 градусів. Але вже 21 листопада погода зміниться — очікується дощ із переходом у мокрий сніг, штормовий вітер, похолодання, про що українців попереджає синоптик Наталія Діденко.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, практично весь робочий тиждень у Києві зберігатиметься похмура погода.