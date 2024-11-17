В Україну йде перше сильне похолодання та снігопади. Синоптик назвала дату
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Умови для людей та транспорту стануть складнішими
В Україні після приходу незначного потепління знову очікується зниження температури. Стовпчики термометрів впадуть до мінусових позначок.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами похолодання переведе дощі в сильні снігопади.
Діденко пояснила, що 21 листопада за холодним атмосферним фронтом прийде холодне повітря. Проте на півдні та сході тепло ще трохи затримається.
В зоні атмосферного фронту також 21 листопада йтимуть дощі зі снігом. Буде сильний вітер, налипатиме мокрий сніг.
"І людям, і енергетиці, і довкіллю буде від такої зміни синоптичної ситуації — випробування. Із синоптичної точки зору така ситуація відносно традиційна для цієї пори року, проте умови для людей, транспорту, навантаження для електрики стануть складнішими", – підкреслила вона.
Синоптик також розповіла, що в понеділок, 18 листопада, в Україні буде переважно сухо, лише на Волині та Рівненщині невеликі опади. Протягом дня очікується +4+9, на півдні +8+11 градусів.
У Києві 18-го листопада стане свіжіше, +6, +7 градусів, буде вітряно, проте без опадів. Ускладнення погоди в столиці очікується з 21-го листопада.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли до столиці прийде справжня зима. Синоптики прогнозують значне похолодання та снігопади, а також дощ із мокрим снігом.