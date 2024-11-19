Зеленський у Раді заявив, що школярів будуть годувати безкоштовно

Цього року це стосувалось лише молодших класів

У вівторок, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив про запровадження безкоштовного харчування у школах.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко. За словами президента, цього року було запроваджено безкоштовне харчування у школах лише для молодших класів, але це треба змінювати.

"У цьому році для українських діточок з 1 по 4 клас школи ми запровадили безкоштовне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх українських школярів. Це треба і важливо зробити", — сказав Зеленський.

Водночас Гончаренко здивований цим рішенням. Він зазначив: "Я трохи не розумію, виплати на дітей не піднімають, але харчування в школі організовують. Тобто на все є гроші?"

Нагадаємо, що запровадження безкоштовного харчування для молодших класів збентежило українців, адже більшість засумнівались у його якості. Тоді на це з бюджету було виділено 2 мільярди гривень. Кошти передали місцевим громадам у формі субвенції.

Зауважимо, що раніше безкоштовно харчувались лише пільгові категорії дітей, але у 2024 це поширюється на учнів 1-4 класів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що школярам заборонили брати на перекус бутерброди з ковбасою на Волині до навчальних закладів.