Треш-блогер Щадило поскаржився на переслідування з боку українських прокурорів

Чоловік став відомий завдяки сумнівному контенту

Український блогер Андрій Щадило, який має кримінальне минуле, заявив про переслідування та тиск з боку Офісу Генпрокурора. Чоловік у квітні 2024 року втік із країни і зараз проживає за кордоном.

Однак його нібито переслідує Офіс Генпрокурора за "надуманим звинуваченням". Про це він розповів на YouTube -каналі "Мопс дядько Пес".

Щадило стверджує, що справу "чорних колекторів", яких було у 2011 році затримано у Києві майже 15 років тому, відновили. Тоді членів банди засудили до великих тюремних термінів, проте деякі з них змогли уникнути покарання. Серед фігурантів був і Щадило.

За його словами, він ні в чому не винен, а справу "чорних колекторів" закрили майже 15 років тому через брак доказів. Наразі Офіс Генпрокурора України знову відновлює провадження і основним "козирем" проти Щадило стала зброя, яка раніше фігурувала в інших кримінальних справах.

Щадило каже, що 14 років тому йому підкинули пістолет ТТ, на основі чого його засудили до 13 років позбавлення волі. Згодом вирок було скасовано, а пістолет нібито вилучили раніше у військовій частині під час корупційних схем із торгівлею зброєю.

Наразі справу знову відновили і Щадило стверджує, що таким чином "продажні судді та прокурори" чинять на нього тиск і хочуть "воскресити" справу, термін давності якої минув.

Блогер сказав, що планує оприлюднити дані про майно прокурорів та довести їхню "корумпованість", а також закликав усіх учасників процесу діяти в рамках закону.

Хто такий Андрій Щадило

Популярність Щадило, він же "Сирота" отримав завдяки YouTube-каналу "Мопс дядько Пес". Там він знімав ролики з колишнім ув’язненим Сергієм Новіком, який у мережі був відомий під псевдонімом Мопс дядько Пес.

Щадило бив Новікова і знущався з нього за донати від глядачів. Саме завдяки такому сумнівному контенту Щадило отримав популярність серед широкої аудиторії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто такий кримінальний авторитет "Журавель", який плював у поліцію і до чого тут треш-блогер Щадило. Чоловік має багату кримінальну біографію, що включає 15 років тюремної відсидки за скоєння тяжких злочинів, а також велику кількість затримань.