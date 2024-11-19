Трэш-блогер Щадило пожаловался на преследование со стороны украинских прокуроров

Мужчина стал известен благодаря сомнительному контенту

Украинский блогер Андрей Щадило, который имеет криминальное прошлое, заявил о преследовании и давлении со стороны Офиса Генпрокурора. Мужчина в апреле 2024 сбежал из страны и сейчас проживает за границей.

Однако его якобы преследует Офис Генпрокурора по "надуманному обвинению". Об этом он рассказал на YouTube-канале "Мопс дядя Пес".

Щадило утверждает, что дело "черных коллекторов", которые были в 2011 году задержаны в Киеве почти 15 лет назад, возобновили. Тогда членов банды приговорили к большим тюремным срокам, однако некоторые из них смогли избежать наказания. Среди фигурантов был и Щадило.

По его словам, он ни в чем не виноват, а дело "черных коллекторов" закрыли почти 15 лет назад из-за нехватки доказательств. Сейчас же Офис Генпрокурора Украины вновь возобновляет производство и основным "козырем" против Щадило стало оружие, которое ранее фигурировало в других уголовных делах.

Щадило говорит, что 14 лет назад ему подбросили пистолет ТТ, на основе чего его приговорили к 13 годам лишения свободы. Впоследствии приговор был отменен, а пистолет якобы изъяли ранее в воинской части во время коррупционных схем с торговлей оружием.

Сейчас дело вновь возобновили и Щадило утверждает, что таким образом "продажные судьи и прокуроры" оказывают на него давление и хотят "воскресить" дело, срок давности которого истек.

Блогер сказал, что планирует обнародовать данные об имуществе прокуроров и доказать их "коррумпированность", а также призвал всех участников процесса действовать в рамках закона.

Кто такой Андрей Щадило

Известность Щадило, он же "Сирота" получил благодаря YouTube-каналу "Мопс дядя Пес". Там он снимал ролики с бывшим заключенным Сергеем Новиком, который в сети был известен под псевдонимом Мопс дядя Пес.

Щадило избивал Новикова и издевался над ним за донаты от зрителей. Именно благодаря такому сомнительному контенту Щадило получил известность среди широкой аудитории.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто такой криминальный авторитет "Журавель", который плевал в полицию и при чем тут треш-блогер Щадило. Мужчина имеет богатую уголовную биографию, включающую в себя 15 лет тюремной отсидки за совершение тяжких преступлений, а также большое количество задержаний.