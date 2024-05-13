Кримінальний авторитет Журавель, який плював у поліцейських, вийшов на волю – ЗМІ

Правоохоронці вважають, що він може перешкоджати слідству

Кримінальний авторитет Віктор Журавель (Віха), який 8 травня накинувся на поліціянтів та погрожував їм зброєю, вийшов під заставу. Її розмір склав 242 тисячі гривень.

Про це пишуть "Факти". Видання з посиланням на своє джерело в прокуратурі повідомило, така "сума застави шокувала всіх, адже підозрюваний має можливість внести її одразу". За даними співрозмовника видання, Журавель може перешкоджати слідству та тиснути на свідків.

Як відомо, 10 травня у Броварському міськрайонному суді обрали запобіжний захід Журавлю. Суд призначив йому перебування під вартою з правом внесення застави.

Прокуратура під час судового засідання наполягала на триманні під вартою на час слідства без права внести заставу. Але суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Олександр Скрипка не дослухався до аргументів прокурорів.

За даними ЗМІ, суддя Олександр Скрипка раніше працював у Житомирському райсуді. Але кілька років тому був переведений до Броварів наказом Вищої ради правосуддя від 3 червня 2021 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, хто такий кримінальний авторитет Журавель і до чого тут треш-блогер Щадило.