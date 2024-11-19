Росіяни наступають на Запорізькому напрямку: як обороняються ЗСУ (карти)

Ворожі штурми відбуваються щодня

На Запорізькому напрямку Сили оборони України утримують позиції. Українські військові оперативно відновлюють втрачені позиції.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, українські бійці не дають підійти російським групам закріплення.

"Ми відбиваємо ворожі штурми щодня. За минулу добу ворог провів на Времівському напрямку 14 штурмів, жодної позиції не було втрачено. Одна позиція, яка на короткий час була втрачена — її відновили", — наголосив Волошин.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Варто зазначити, що за даними Генерального штабу ЗСУ станом на 19 листопада, на Времівському напрямку наші війська відбили вісім атак в районах Костянтинопольського, Трудового, Роздольного та Новодарівки. Три боєзіткнення тривали в напрямку Великої Новосілки, куди російські загарбники до того ж скинули три КАБи. А на Оріхівському напрямку українські захисники відбили ворожий штурм в бік Новоандріївки.

Времівський напрямок

Оріхівський напрямок

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти готують дії на Запорізькому напрямку – але це виключно тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів біля фронту. За його словами, на повноцінний та масштабний наступ в них немає сил та засобів.

Раніше видання The Economist з посиланням на джерела в українській розвідці повідомило, що російські війська готуються до можливого наступу в Запорізькій області. Його ціллю може бути штурм Запоріжжя.