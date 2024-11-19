Россияне наступают на Запорожском направлении: как обороняются ВСУ (карты)

Вражеские штурмы происходят каждый день

В Запорожском направлении Силы обороны Украины удерживают позиции. Украинские военные оперативно восстанавливают утраченные позиции.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, украинские бойцы не дают подойти российским группам закрепления.

"Мы отбиваем вражеские штурмы ежедневно. За минувшие сутки враг провел на Времивском направлении 14 штурмов, ни одной позиции не было потеряно. Одна позиция, которая на короткое время была утрачена — ее вернули", — подчеркнул Волошин.

Ситуация в Запорожском направлении

Следует отметить, что по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 19 ноября, на Времивском направлении наши войска отразили восемь атак в районах Константинопольского, Трудового, Раздольного и Новодаровки. Три боестолкновения продолжались в направлении Великой Новоселки, куда российские захватчики к тому же сбросили три КАБа. А на Ореховском направлении украинские защитники отразили вражеский штурм в сторону Новоандреевки.

Времивское направление

Ореховское направление

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанті готовят действия на Запорожском направлении – но это исключительно тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов у фронта. По его словам, на полноценное и масштабное наступление у них нет сил и средств.

Ранее издание The Economist со ссылкой на источники в украинской разведке сообщило, что российские войска готовятся к возможному наступлению в Запорожской области. Его целью может быть штурм Запорожья.