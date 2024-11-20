Дітей та дорослих залякують? З'явилися нові деталі про скандальну спецшколу на Тернопільщині (відео)

Про кричущу ситуацію розповіла юристка

Юристка та блогерка Інна Мірошниченко заявила, що правоохоронні нібито не проводять належним чином слідчі дії щодо насильства стосовно дітей у Новосільській спеціальній школі в Тернопільській області. Питання про відсторонення керівництва спецшколи навіть не стоїть.

Про це Мірошниченко розповіла в ефірі "Київ24". За її словами, юристи зафіксували свідчення як жертв, так і свідків на аудіо та відео та передали це правоохоронцям. Проте, за її словами, там не вважали за потрібне порушувати питання відсторонення працівників закладу, які, за словами дітей, погрожували та били їх.

"Більшість дітей, які давали свідчення, неможливо евакуювати із закладу, тому що в них є опікуни, або піклувальники, чи батьки. Одну дитину-сироту, яка давала свідчення, ми в той же день евакуювали", — розповіла Мірошниченко.

Вона додала, що діти бояться. За словами юристки, після того, як порушення в спецшколі набули розголосу, учнів привезли до поліції для проведення опитування. Діти налякані та забрали свої слова назад.

Від своїх свідчень, додає Мірошниченко, відмовляються й мешканці села, де розташовано заклад. Працівники, які раніше казали, що готові свідчити, тепер передумали. Люди не вірять, що щось можна змінити.

"Мешканці села налякані, вони змінюють свої свідчення, бояться помсти зі сторони чоловіка директорки притулку, впливово місцевого аграрія, на ім'я Олег Петрович", — зазначила Мірошниченко.

За її словами, більшість жителів села працюють саме на нього, та бояться втратити роботу. Щобільше, за словами юристки, жителів нібито змушують віддавати власних дітей до цієї спецшколи під загрозою втрати роботи. Людей залякують, що втративши роботу вони будуть жити бідно й дітей забере держава. Так їх нібито переконують віддавати дітей в інтернат.

Нагадаємо, за даними інформаційної системи управління освіти, в Новосільській спеціальній школі Тернопільської обласної ради наразі вчиться 95 дітей. При цьому кількість персоналу складає 73 особи.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно з'ясувалося, що працівники цієї спецшколи недбало ставились до життя та здоров'я вихованців, також відомо про випадки сексуального насильства над дітьми. Всі обставини порушення прав неповнолітніх вивчають правоохоронці спільно з прокуратурою.