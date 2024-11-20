Детей и взрослых запугивают? Появились новые детали о скандальной спецшколе на Тернопольщине (видео)

О вопиющей ситуации рассказала юрист

Юрист и блогер Инна Мирошниченко заявила, что правоохранительные якобы не проводят должным образом следственные действия по фактам насилия в отношении детей в Новосельской специальной школе в Тернопольской области. Вопрос об отстранении руководства спецшколы даже не стоит.

Об этом Мирошниченко рассказала в эфире "Киев24". По ее словам, юристы зафиксировали показания как жертв, так и свидетелей, на аудио и видео, и передали это правоохранителям. Однако, по ее словам, там не сочли нужным поднимать вопрос отстранения работников заведения, которые, по словам детей, угрожали и избивали их.

"Большинство детей, которые давали показания, невозможно эвакуировать из заведения, потому что у них есть опекуны, или попечители, или родители. Одного ребенка-сироту, который давал показания, мы в тот же день эвакуировали", — рассказала Мирошниченко.

Она добавила, что дети боятся. По словам юриста, после того, как нарушения в спецшколе получили огласку, учеников привезли в полицию для проведения опроса. Дети напуганы и забрали свои слова назад.

От своих свидетельств, добавляет Мирошниченко, отказываются и жители села, где расположено заведение. Сотрудники, ранее говорившие, что готовы свидетельствовать, теперь передумали. Люди не верят, что что-то можно изменить.

"Жители села напуганы, они меняют свои показания, боятся мести со стороны мужа директора приюта, влиятельно местного агрария, по имени Олег Петрович", — отметила Мирошниченко.

По ее словам, большинство жителей села работают именно на него и боятся потерять работу. Более того, по словам юристки, жителей якобы заставляют отдавать собственных детей в эту спецшколу под угрозой потери работы. Людей запугивают, что потеряв работу, они будут жить бедно и детей заберет государство. Так их якобы убеждают отдавать детей в интернат.

Напомним, по данным информационной системы управления образования, в Новосельской специальной школе Тернопольского областного совета учится 95 детей. При этом количество персонала составляет 73 человека.

Как рассказывал "Телеграф", недавно выяснилось, что работники этой спецшколы небрежно относились к жизни и здоровью подопечных, также известно о случаях сексуального насилия над детьми. Все обстоятельства нарушения прав несовершеннолетних изучаются правоохранителями совместно с прокуратурой.