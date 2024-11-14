Туалет без приватності та застілля з горілкою. Як живуть діти у скандальній спецшколі на Тернопільщині (фото)

Правоохоронці вже проводять розслідування щодо порушень у цьому закладі

У мережі з'явилися карди з Новосільської спеціальної школи, що в Тернопільській області. Нещодавно цей заклад опинився в епіцентрі скандалу через психологічне та фізичне насильство над дітьми.

Адвокатка Інна Мірошниченко у своєму Instagram оприлюднила фото, на яких можна побачити умови утримання дітей. Вона нагадала, що звіт по моніторинговому візиту в заклад вже готовий та підписаний.

"Новини про розпочаті кримінальні справи ви бачили. Але тепер поділюся зовсім трохи фото того, в яких умовах живуть наші діти", — написала Мірошниченко.

Вона наголосила, що на утримання Новосільської спеціальної школи з державного бюджету щороку виділяється майже 20 мільйонів гривень. Водночас, за словами адвокатки, неможливо встановити, яку кількість благодійних коштів отримує заклад.

Мірошниченко оприлюднила фото туалету, який не закривається. За її словами там відсутній туалетний папір, мило, рушники та гаряча вода.

"Напроти дверей Ігрова кімната. Отже, вчися ходити в туалет у всіх на очах", — прокоментувала вона.

Крім того, адвокатка показала фото ванни, яка працює лише в п'ятницю з 20:00 до 22:00. Водночас там немає навіть крану.

За її словами, також у школі є душова кімната з однією шторкою на всі кабінки. Вона також працює лише щоп'ятниці з 20:00 до 22:00. Річ у тім, що гарячу воду в інший час не вмикають.

Мірошниченко показала фото з кабінету соціально-побутового орієнтування, де мають вчити дітей готувати, аби вони могли самостійно жити після випуску. Однак діти в цьому класі не бувають, бо там кухня персоналу.

"Ось це сліди банкету, яким завершилася перевірка якогось органу контролю, що була за день до нашої. Нормально перевіряли, правда?", — написала вона.

Мірошниченко наголосила, що, за словами дітей, персонал постійно влаштовує такі застілля. Під час перевірки дирекція пояснила застілля тим, що у когось з працівників народився онук.

"Це теж частинка "результату попередньої перевірки". Ще п'ять пляшок стояло на підлозі. Якісь порожні, якісь недопиті", — зазначила адвокатка.

Вона також показала те, чим харчуються діти. У чашці просто гаряча вода, яку називають "компотом".

Що цьому передувало

Нещодавно з'ясувалося, що працівники цієї спецшколи недбало ставились до життя та здоров'я вихованців, також відомо про випадки сексуального насильства над дітьми. Всі обставини порушення прав неповнолітніх вивчають правоохоронці спільно з прокуратурою.

Варто зазначити, що, за даними інформаційної системи управління освіти, в Новосільській спеціальній школі Тернопільської обласної ради наразі вчиться 95 дітей. При цьому кількість персоналу складає 73 особи.

Як повідомляв "Телеграф", останнім часом громадськості неодноразово ставало відомо про прикрі факти знущання та насилля над дітьми у закладах системи освіти. Зокрема, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у жовтні оприлюднив інформацію про кричущі випадки порушення прав вихованців у притулку на Львівщині.