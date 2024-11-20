Синоптик попередив про погіршення погоди в Україні: коли чекати снігу та сильного вітру

Одягайтеся тепліше

У четвер, 21 листопада, в Україні прогнозується мінливий і нестійкий характер погоди з випаданням рясних опадів та поривчастим вітром. Крім цього, спостерігатиметься значне коливання атмосферного тиску, що може негативно позначитися на самопочутті людей із метеозалежністю.

Про це у коментарі сайту "Телеграф" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, в цьому винна активізація циклонічної діяльності у Центральній Європі.

Так, у четвер, 21 листопада, холодний атмосферний фронт перетне західні області України і погода різко погіршиться. У більшості областей пройдуть помірні, місцями значні опади у вигляді дощу та снігу. Можливе налипання мокрого снігу, ожеледь та перша ожеледиця.

Вітер у західних областях західного напрямку, 5 – 10 м/с, на решті території південний, 9 – 14 м/с, удень пориви сягатимуть 17 – 23 м/с.

Температура повітря в північно-західних областях протягом доби опиниться в межах -2… +3 °С, в решті регіонів +8… +13 °С, на півдні та в Криму місцями до +14… +16 °С.

Крім того, спостерігатимуться значні коливання атмосферного тиску та температури повітря, що може негативно позначитися на самопочутті людей із метеозалежністю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода в Україні наприкінці листопада. Температура повітря, як і атмосферний тиск, сильно коливатиметься протягом усієї третьої декади місяця.