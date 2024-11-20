Від +16 до аномальних холодів: якою буде погода в Україні наприкінці листопада

Температура повітря, як і атмосферний тиск, сильно коливатиметься протягом усієї третьої декади місяця

Погодні умови над північно-західною Європою дуже змінилися за останні дні. Через стрімке проникнення арктичного холоду в південні широти у напрямку Італії та Греції активізувалися циклони. Атмосферні фронти вже принесли сильні опади та рвучкий вітер на територію центральної Європи, а також країн Балтії. Області висотного холоду та низького тиску швидко просуватимуться на схід.

Як розповів у коментарі сайту "Телеграф" відомий синоптик Ігор Кібальчич, вже сьогодні, 20 листопада, холодний атмосферний фронт перетне західні області України, а 21 листопада він зіпсує погоду в інших регіонах нашої країни. Пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, а також посилиться вітер південної чверті до 15-20 м/с, на Лівобережжі місцями 21-24 м/с. Нестійка погода збережеться також 22-23 листопада, вона буде пов’язана з черговим активним атмосферним фронтом. Цей фронт швидко переміститься з боку Угорщини та Карпат, рухаючись у східному напрямку. Під його впливом по всій Україні пройдуть помірні, подекуди сильні опади у вигляді дощу та снігу, у Карпатах очікується сильний сніг, хуртовина. Починаючи з 23 листопада до 27 листопада в Україні встановиться антициклональний характер погоди з високим атмосферним тиском та відсутністю опадів. В останні дні місяця атмосферний тиск почне знижуватись, збільшиться ймовірність невеликих опадів у вигляді мокрого снігу та дощу.

Температура повітря, як і атмосферний тиск, сильно коливатиметься протягом усієї третьої декади місяця. Найбільші контрасти прогнозуються 21 та 23 листопада. Так, вдень 21 листопада очікується короткочасне потепління до +11…+16 °С у південних, центральних та східних регіонах. У цей же час західні та північні області України опиняться у владі холоду, тому тут температура лише трохи перевищить 0 °С. У наступні дні у західних та північних областях продовжиться тенденція похолодання з нічними температурами порядку -3…-9 °С, денними –2…+4 °С. Помітно тепліше буде у південних та східних областях: вночі +1…+6°С, удень +3…+10°С, 23 листопада +12…+16°С. Однак і на Лівобережжі температурне тло з 25 листопада відчутно знизиться до -1…-6 °С вночі та -1…+4 °С вдень. Загалом останній тиждень місяця очікується аномально холодним, особливо в західних та північних областях.

Таким чином, погода у третій декаді листопада буде вкрай нестійкою, з різкими коливаннями атмосферного тиску, поривчастим вітром та сильними опадами. Також температура повітря помітно знизиться не лише в Україні, а й у більшості інших європейських країн. Це можна побачити на прогностичній карті аномалій температури повітря, де синім кольором показана область з негативною аномалією (в даному випадку, для вечора 23 листопада):

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в яких областях днями найсильніше погіршиться погода.