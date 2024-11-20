Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Украине: когда ждать снега и сильного ветра

Одевайтесь тепленее

В четверг, 21 ноября, в Украине прогнозируется переменчивый и неустойчивый характер погоды с выпадением осадков и порывистым ветром. Кроме этого, будет наблюдаться значительное колебание атмосферного давления, что может негативно сказаться на самочувствии людей с метеозависимостью.

Об этом в комментарии сайту "Телеграф" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, виновником этого станет активизация циклонической деятельности в Центральной Европе.

Так, в четверг, 21 ноября, холодный атмосферный фронт пересечёт западные области Украины и погода резко ухудшится. В большинстве областей пройдут умеренные, местами значительные осадки в виде дождя и снега. Возможно налипание мокрого снега, гололед и первая гололедица.

Ветер в западных областях западного направления, 5 – 10 м/с, на остальной территории южный, 9 – 14 м/с, днём возможны порывы до 17 – 23 м/с.

Температура воздуха в северо-западных областях на протяжении суток окажется в пределах -2…+3 °С, в остальных регионах +8…+13 °С, на юге и в Крыму местами до +14…+16 °С.

Кроме того, будут наблюдаться значительные колебания атмосферного давления и температуры воздуха, что может негативно сказаться на самочувствии людей с метеозависимостью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в Украине в конце ноября. Температура воздуха, как и атмосферное давление, будет сильно колебаться в течение всей третьей декады месяца.