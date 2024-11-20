Загроза масованої ракетної атаки: у ГУР розкрили, що задумала Росія

ГУР закликало громадян України ретельно перевіряти інформацію та дотримуватися спокою

Російська Федерація проводить масштабну інформаційно-психологічну операцію проти України. У мережі з’явилися повідомлення про те, що вже в середу, 20 листопада, буде масштабна повітряна атака, у зв’язку з чим посольства США та інших країн у Києві тимчасово припинили свою роботу.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерство оборони України. Там заявили, що росіяни запустили хвилю фейків через месенджери та інші соціальні мережі з метою залякати українців та здійснити психологічний тиск на наше суспільство.

У ГУР наголосили: дані повідомлення містять типові для російських ІПСО граматичні помилки.

Українська розвідка закликає громадян країни довіряти інформації лише з офіційних ресурсів, а також від речників ГУР МО. Також українців закликали дотримуватися спокою, уважно перевіряти інформацію та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

У разі російських ракетних чи дронових ударів рекомендується пройти у найближче укриття і не виходити звідти до відбою повітряної тривоги.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у посольстві США в Україні прокоментували повідомлення про масштабну повітряну атаку. Там заявили, що це пов’язано із загрозою атаки БПЛА та ракет, а не зі зміною ядерної доктрини Росії.