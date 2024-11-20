Реальна загроза чи нагнітання? У МЗС висловилися про закриття посольств та можливі обстріли

У відомстві вважають, що для партнерів було б правильно реагувати в 1001-й день так само, як і в попередні тисячі днів

У Міністерстві закордонних справ України відреагувало на перехід на дистанційну роботу посольства США та інших дипломатичних представництв закордонних держав в Україні через нібито можливу масовану атаку. У відомстві зазначили, що перебувають у постійному контакті з партнерами щодо потенційних загроз безпеці.

Відповідна інформація з’явилася у пресслужбі МЗС 20 листопада. Там наголосили, що загрози обстрілів з боку Росії є щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів.

"Цього 1001-го дня повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів така ж актуальна, як і в попередні тисячі днів", — йдеться в повідомленні.

Там у Міністерстві додали, що для партнерів було б правильно реагувати у 1001-й день так само як і попередні тисячі днів, "без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання".

"Просимо всіх громадян України зберігати пильність, не нехтувати сигналами повітряної тривоги й слідувати до укриття у разі небезпеки, як і щоразу при загрозі російського ракетного обстрілу", — пише пресслужба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 листопада посольство США в Україні попередило своїх громадян про загрозу масштабної повітряної атаки РФ. У зв’язку з цим було повідомлено, що посольство у Києві закриється.

Пізніше у Головному управлінні розвідки України сказали, що Російська Федерація проводить масштабну інформаційно-психологічну операцію проти України. Там зазначили, що росіяни запустили в мережі хвилю фейків з метою залякати українців та здійснити психологічний тиск на наше суспільство. У ГУР також додали: дані повідомлення містять типові для російських ІПСО граматичні помилки.