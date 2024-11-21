У Дніпрі після вибухів вирує кілька пожеж: перші подробиці й фото

Під прицілом ворога був промисловий обʼєкт

У четвер, 21 листопада, у Дніпрі лунали вибухи. Російські війська атакували промислове підприємство.

Також у місті сталося дві пожежі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі", — пише він.

За даними кореспондента "Телеграфу" на місце події виїхали всі необхідні служби.

У мережі вже почали з’являтися відео моментів влучань по Дніпру. На опублікованих кадрах помітно, що в небо підіймається чорний дим.

Частина ракет впала на лінії електропередач. Місцеві пабліки показали відповідне фото, а в дописі до публікації зазначили, що люди знаходять уламки від збитих ракет на землі.

Атака РФ 21 листопада — що відомо

Рано-вранці, 21 листопада, в ЗСУ поінформували про зліт у Росії МіГ-31К, що є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", й через це була оголошена масштабна повітряна тривога в Україні.

Після цього фіксувався рух швидкісної цілі у бік Дніпра. У місті було чути вибухи.

Пізніше стало відомо, що у повітрі фіксувалися російські літаки Ту-95 — ці борти здійснили пуски ракет Х-101 у напрямку України.