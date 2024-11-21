Понадобится не только паспорт. Какие документы необходимо подготовить для получения субсидии

Согласно данным о доходах, будут считать сумму субсидии

В Украине существует механизм поддержки тех лиц, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги в полном объеме. Они могут получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для получения такого вида помощи нужно подать документы в Пенсионный фонд разными способами:

онлайн — через веб портал Пенсионного фонда, портал "Дия" или соответствующее приложение ПФУ для смартфонов

лично — в отделении Пенсионного фонда, в ЦНАПе или через уполномоченного в местном территориальном Совете

почтой в адрес Пенсионного фонда.

При подаче документов заполняется заявление и декларация, где указываются основные паспортные данные заявителя, его членов семьи и лиц из состава домохозяйства и членов семей. Также заполняются данные о самом домохозяйстве: его адресе и предоставлении коммунальных услуг. Возможна также сокращенная подача документов, когда большинство данных Пенсионный фонд будет получать самостоятельно.

Какие дополнительные документы необходимы для получения субсидии

Если кто-то из членов домохозяйства или членов их семей трудоспособен по возрасту, однако не работает нужно объяснение почему так происходит. Человек может учиться или быть официально безработным. Иногда это необходимо подтвердить отдельной справкой.

Если человек имел долг за жилищно-коммунальные услуги и имеет договор на реструктуризацию этого долга, нужно прилагать его копию к заявлению и декларации.

Если человек снимает жилье, нужно добавить копию договора об аренде в пакет документов.

Если человек имеет статус ВПЛ, то подтверждением его регистрации по месту жительства является справка ВПЛ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о субсидии на дрова. Это другой вид субсидии для людей, не имеющих другого способа отопления, кроме печного.