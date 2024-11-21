Понадобится не только паспорт. Какие документы необходимо подготовить для получения субсидии
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Согласно данным о доходах, будут считать сумму субсидии
В Украине существует механизм поддержки тех лиц, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги в полном объеме. Они могут получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Для получения такого вида помощи нужно подать документы в Пенсионный фонд разными способами:
- онлайн — через веб портал Пенсионного фонда, портал "Дия" или соответствующее приложение ПФУ для смартфонов
- лично — в отделении Пенсионного фонда, в ЦНАПе или через уполномоченного в местном территориальном Совете
- почтой в адрес Пенсионного фонда.
При подаче документов заполняется заявление и декларация, где указываются основные паспортные данные заявителя, его членов семьи и лиц из состава домохозяйства и членов семей. Также заполняются данные о самом домохозяйстве: его адресе и предоставлении коммунальных услуг. Возможна также сокращенная подача документов, когда большинство данных Пенсионный фонд будет получать самостоятельно.
Какие дополнительные документы необходимы для получения субсидии
- Если кто-то из членов домохозяйства или членов их семей трудоспособен по возрасту, однако не работает нужно объяснение почему так происходит. Человек может учиться или быть официально безработным. Иногда это необходимо подтвердить отдельной справкой.
- Если человек имел долг за жилищно-коммунальные услуги и имеет договор на реструктуризацию этого долга, нужно прилагать его копию к заявлению и декларации.
- Если человек снимает жилье, нужно добавить копию договора об аренде в пакет документов.
- Если человек имеет статус ВПЛ, то подтверждением его регистрации по месту жительства является справка ВПЛ.
Ранее "Телеграф" рассказывал о субсидии на дрова. Это другой вид субсидии для людей, не имеющих другого способа отопления, кроме печного.