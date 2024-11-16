Прямо на пішохідному переході: легковик збив сім’ю в Черкасах (відео)

На місці працювали поліція та медики

У Черкасах водій збив сім`ю на пішохідному переході. Потерпілим вдалося уникнути тяжких травм.

Відповідний відеозапис з камер вуличного спостереження був поширений у місцевих телеграм-каналах. Зазначається, що подія сталася на перехресті вулиці Кобзарської та Амброса.

Як видно на відео, легковик повертав на Амброса і, мабуть, водій не помітив за зустрічним автомобілем людей. У мережі також припустили, що водієві стало погано, чи він переплутав педалі.

На кадрах також помітно, що на місце приїхали поліцейські та лікарі. Про стан постраждалих не повідомляється, проте після зіткнення чоловік, жінка та маленька дитина стояли на ногах.

Як повідомлялося раніше в Кривому Розі вранці 16 листопада сталася смертельна ДТП. Там водій легковика на високій швидкості врізався у стовп. Звук зіткнення був такий гучний, що місцеві жителі прийняли його за вибух.

Крім того, 15 листопада під Луцьком п’яний далекобійник переїхав 64-річну жінку велосипедом. Як виявилося, водієві лише 20 років.