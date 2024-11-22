Посольство топ-союзника России находится возле Рады в Киеве: работает ли оно

Дипучреждение одного из самых главных союзников РФ недалеко от Совета

Разведка США предупредила Украину о возможном ракетном ударе по зданию Верховной Рады Украины. На фоне этой информации встал вопрос работы дипломатических учреждений и государственных расположенных вблизи украинского парламента. К примеру, Кабмин и Офис Президента работает в обычном режиме. А что с дипучреждениями союзников РФ?

В частности, посольство Китайской Народной Республики расположено примерно в 500 м от здания Верховной Рады, по улице Грушевского, 2. Как узнал "Телеграф", дипломатическая миссия КНР продолжает функционировать с 24 февраля 2022 года в особом режиме.

Сотрудники охраны посольства Китая подтвердили, что получили предупреждение о повышенном уровне угрозы командования Национальной гвардии Украины. Согласно инструкциям, в случае воздушной тревоги персонал посольства должен эвакуироваться в ближайшее укрытие – станцию метро "Арсенальная". Однако работу посольство не прекращало.

Следует отметить, что КНР остается одним из ключевых стратегических партнеров и союзником Российской Федерации в войне против Украины.

Ранее "Телеграф" также писал, через сколько минут российская ракета "Орешник" может долететь до столиц Европы. Сообщается, что в зоне поражения "Орешника" якобы находятся все страны континентальной Европы, начиная с Прибалтики и к Португалии, а также Великобритания.