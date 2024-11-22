У скандал із опаленням у Кривому Розі довелося втрутитися владі

Враховуючи масштаби проблеми, вже розпочала серйозну підтримку Кривого Рогу

У Кривому Розі без тепла у місті опинилися 934 житлові будинки, а також низка навчальних закладів, 11 закладів охорони здоров’я, а також територіальний центр соціального захисту. НАК "Нафтогаз" ухвалив рішення направити до Кривого Рогу на допомогу своєму підприємству АТ "Криворіжтеплоцентраль" 16 додаткових бригад.

Про це у Telegram-каналі повідомляє керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він пояснив ситуацію щодо АТ "Криворіжтеплоцентраль", що подає місту тепло.

"Розуміємо всю значимість та критичність питання пуску тепла цим підприємством. Так, це підприємство, перебуваючи в місті, взагалі не підпорядковується міській владі, наприклад, як Метінвест чи Арселор, воно ніколи в історії не було комунальним. До 2022 року – Фонд держмайна України, після — НАК "Нафтогаз України", — пише Вілкул.

Він додав, що з огляду на масштаби проблеми вже почалася серйозна підтримка Кривого Рогу. ради Кривий Ріг. Штаб працюватиме цілодобово до повного включення.

23 листопада відбудеться найсерйозніша нарада на урядовому рівні. Вілкул упевнений, що будуть ухвалені ефективні рішення.

"Вже сьогодні НАК "Нафтогаз" ухвалив рішення направити до Кривого Рогу на допомогу своєму підприємству АТ "Криворіжтеплоцентраль" 16 додаткових бригад. Також вони залучають 14 бригад підрядників. Тобто кількість ремонтного персоналу збільшується в кілька разів. У Кривий Ріг особисто прибув уповноважений представник "Нафтогаз", — повідомляє керівник Ради оборони міста.

Водночас керівництво Теплоцентралі запевняє, що матеріалів достатньо, не вистачає людей. Вілкул упевнений, що матеріалу допоможе місто. Є надія, що ситуація зрушить із мертвої точки.

Він пояснив, чому ще три тижні тому не звернулися до найвищого державного рівня.

"Бо керівництво Теплоцентралі на щоденних селекторах з пуску тепла та в інформації, що надається особисто, брехало, говорило, що у них все добре, і щодня обіцяло запуститися протягом тижня. Таку саму дезінформацію голова правління Теплоцентралі доповідав своїм керівникам НАК "Нафтогаз", — пояснив Вілкул.

За його словами, 22 листопада, до 22:00, дозапускаються 12 окремих будинків у Тернівському районі, де роботи виконувались на поривах внутрішніх мереж.

"Тепер важливо якнайшвидше провести розповсюдження та налагодження. Це загальне завдання Тепломережі та керуючих. Також, внаслідок вчорашньої ракетної атаки було пошкоджено теплокамера у Металургійному районі, що зупинило подачу тепла на 18 будинків, шість із яких запущено сьогодні, 12 – завтра", — підсумував він.

Довідка: АТ Криворізька теплоцентраль – друге з основних теплогенеруючих підприємств міста. У структурі теплоцентралі шість великих котелень, які мають тепло подавати майже 50% населення Кривого Рогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 21 листопада російські військові вдарили по Кривому Розі. Постраждали 15 людей, серед яких двоє підлітків.