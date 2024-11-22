В скандал с отоплением в Кривом Роге пришлось вмешаться власти

Учитывая масштабы проблемы, уже начала серьезная поддержка Кривого Рога

В Кривом Роге без тепла в городе оказались 934 жилых домах, а также ряд учебных заведений, 11 заведений здравоохранения, а также территориальный центр социальной защиты. НАК "Нафтогаз" принял решение направить в Кривой Рог на помощь своему предприятию АО "Криворожтеплоцентраль" 16 дополнительных бригад.

Об этом в Telegram-канале сообщает руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он объяснил ситуацию относительно АО "Криворожтеплоцентраль", подающей городу тепло.

"Понимаем всю значимость и критичность вопроса пуска тепла этим предприятием. Да, это предприятие, находясь в городе, вообще не подчиняется городским властям, например, как Метинвест или Арселор, оно никогда в истории не было коммунальным. До 2022 года – Фонд госимущества Украины, после – НАК Нафтогаз Украины", — пишет Вилкул.

Он добавил, что учитывая масштабы проблемы, уже началась серьезная поддержка Кривого Рога. Так, состоялось заседание региональной комиссии ТЭБНС, создан штаб, в который вошли представители Министерства инфраструктуры, Днепропетровской ОВА, НАК Нафтогаз — как собственника и органа управления, представитель ГСЧС и исполкома городского совета Кривой Рог. Штаб будет работать круглосуточно до полного включения.

23 ноября пройдет самое серьезное совещание на правительственном уровне. Вилкул уверен, что будут приняты эффективные решения.

"Уже сегодня НАК "Нафтогаз" принял решение направить в Кривой Рог на помощь своему предприятию АО "Криворожтеплоцентраль" 16 дополнительных бригад. Также они привлекают 14 бригад подрядчиков. То есть, количество ремонтного персонала увеличивается в несколько раз. В Кривой Рог лично прибыл уполномоченный представитель Нафтогаза", — сообщает руководитель Совета обороны города.

В то же время, руководство Теплоцентрали уверяет, что материалов достаточно, не хватает людей. Вилкул уверен, что материала поможет и город. Есть надежда, что ситуация сдвинется с мертвой точки.

Он объяснил, почему еще три недели назад не обратились на самый высокий государственный уровень.

"Потому что руководство Теплоцентрали на ежедневных селекторах по пуску тепла и в информации, предоставляемой лично, лгало, говорило, что у них все хорошо, и каждый день обещало запуститься в течение недели. Такую же дезинформацию председатель правления Теплоцентрали докладывал своим руководителям НАК "Нафтогаз", — пояснил Вилкул.

По его словам, 22 ноября, к 22:00, дозапускаются 12 отдельных домов в Терновском районе, где работы выполнялись на порывах внутренних сетей.

"Теперь важно как можно быстрее провести развоздушение и отладку. Это общая задача Теплосети и управляющих. Также, в результате вчерашней ракетной атаки была повреждена теплокамера в Металлургическом районе, что остановило подачу тепла на 18 домов, шесть из которых запущены сегодня, 12 – завтра", — подытожил он.

Справка: АО Криворожская теплоцентраль — второе из основных теплогенерирующих предприятий города. В структуре теплоцентрали шесть крупных котельных, которые должны подавать тепло почти 50% населения Кривого Рога.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 21 ноября российские военные ударили по Кривому Рогу. Пострадали 15 человек, среди которых двое подростков.