Росія просунулась на трьох напрямках на Донбасі (карти боїв)

Штурми ворога не припиняються

Йде 1004-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 22 листопада, до 22:00, на фронті сталося 187 бойових зіткнень. Росіяни мали успіх на трьох напрямках.

За даними порталу DeepState, ворог просунувся біля Великої Новосілки (на південь від Курахового), Роздольного, Максимівки, Пустинки та у Торецьку. Зміни лінії фронту відображено на карті.

"Вкрай тяжкі часи біля Великої Новосілки, тільки сьогодні (21 листопада, — ред.) ворог штурмував кількома колонами. Одна з щонайменше 5 ОВТ на саму Новосілку, ще 2 ОВТ в посадках південніше Роздольного, щонайменше 6 ОВТ залетіли в Роздольне, скинувши у**юдків у селі. На квадроциклах та легковій техніці ворог рухався по трасі з Шахтарського. Із Золотої Ниви колона з кількох ОВТ на чолі з танком висадила десант у 3 км східніше ангарів біля Великої Новосілки", — розповіли аналітики.

Вони додали, що на жаль, оборона виявилася не дуже надійною, чим скористалися росіяни. Їм вдалося відносно швидко залучити резерви, які очікувалося, що будуть застосовані для штурмів в бік Розливу.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 22 листопада, найбільше російських атак було на Покровському напрямку. Там росіяни здійснили 40 штурмових і наступальних дій. Найбільш активними окупанти були в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного.

"За попередніми підрахунками, сьогодні (21 листопада, — ред.) наші воїни ліквідували на даному напрямку 130 та поранили 160 окупантів. Знищено два танки, одну БМП, вісім одиниць автомобільної техніки, міномет, дві багі. Також чотири танки, один міномет та один квадроцикл було пошкоджено", — поінформували у Генштабі.

На Курахівському напрямку росіяни також інтенсивно намагалися просунутися вперед. Там сталося 35 бойових зіткнень. Бої йшли в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки.

Як повідомляв "Телеграф", до кінця листопада 2024 року у Збройних силах України представлять план реформування, згідно з яким запровадять систему "корпус-бригада". Така система дасть змогу значно заощадити людський та матеріальний ресурс.