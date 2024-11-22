Кабмін схвалив нову Стратегію України в морі, що це означає

У Міноборони пройшлися по кожному пункту

У п'ятницю, 22 листопада, Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Міністерством оборони план реалізації Стратегії морської безпеки України. Це важливий крок для посилення морської безпеки нашої держави.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, документ має на меті забезпечити виконання завдань та цілей, визначених Стратегією, яка була схвалена РНБО та введена в дію Указом Президента.

Основні завдання плану:

​•​ посилення спроможності сектору безпеки і оборони України, ВМС ЗСУ та Морської охорони ДПСУ для протидії агресії та реагування на інші загрози морській безпеці;

​•​ деокупація тимчасово окупованих територій узбережжя, внутрішніх вод і континентального шельфу України;

​•​ отримання компенсацій за втрати, завдані агресором, і відновлення морської та річкової інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни.

"Дякую всім, хто долучився до розробки цього важливого документа. Разом ми наближаємо момент, коли Чорне і Азовське моря знову будуть повністю вільними й безпечними для України", — підсумував Умєров.

Раніше "Телеграф" писав, що Умєров прокоментував перший удар Storm Shadow по Росії. Він заявив, що не буде підтверджувати, або спростовувати перше використання ракет по цілях на російській території. 20 листопада стало відомо, що Україна могла вдарити по російському військовому об'єкту на Курщині.