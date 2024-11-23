Россия продвинулась на трех направлениях на Донбассе (карты боев)

Штурмы врага не прекращаются

Идет 1004-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала прошедших суток, 22 ноября, до 22:00, на фронте произошло 187 боевых столкновений. Россияне имели успех на трех направлениях.

По данным портала DeepState, враг продвинулся возле Великой Новоселки (южнее Курахова), Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке. Изменения линии фронта отображены на карте.

"Крайне трудные времена у Великой Новоселки, только сегодня (21 ноября, – ред.) враг штурмовал несколькими колоннами. Одна из не менее 5 ОВТ на саму Новоселку, еще 2 ОВТ в посадках южнее Раздольного, не менее 6 ОВТ залетели в Раздольное, сбросив у**юдков в селе. На квадроциклах и легковой технике враг двигался по трассе из Шахтерского. Из Золотой Нивы колонна из нескольких ОВТ во главе с танком высадила десант в 3 км восточнее ангаров у Великой Новоселки", — рассказали аналитики.

Они добавили, что, к сожалению, оборона оказалась не слишком надежной, чем воспользовались россияне. Им удалось относительно быстро привлечь резервы, которые, как ожидалось, будут применены для штурмов в сторону Разлива.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей постройке по состоянию на 22:00 22 ноября, больше всего российских атак было на Покровском направлении. Там россияне совершили 40 штурмовых и наступательных действий. Наиболее активными оккупанты были в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григоровки, Даченского, Петровки и Пушкиного.

"По предварительным подсчетам, сегодня (21 ноября, — ред.) наши воины ликвидировали на данном направлении 130 и ранили 160 оккупантов. Уничтожены два танка, одна БМП, восемь единиц автомобильной техники, миномет, две баги. Также четыре танка, один миномет и один квадроцикл был поврежден", — проинформировали в Генштабе.

На Кураховском направлении россияне тоже интенсивно пытались продвинуться вперед. Там произошло 35 боевых столкновений. Бои шли в районах Берестков, Солнцевки, Дальнего, Новодмитровки, Курахова, Екатериновки, Романовки и Антоновки.

Как сообщал "Телеграф", до конца ноября 2024 года в Вооруженных силах Украины представят план реформирования, согласно которому будет внедрена система "корпус-бригада". Такая система позволит значительно сэкономить человеческий и материальный ресурс.