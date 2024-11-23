Зробив їй пропозицію у небі над Києвом: як виглядає дружина ексголови Мінкульту Ткаченка та скільки вони разом (фото)

Пара познайомилася завдяки роботі на телеканалі "1+1"

Більшість дружин українських політиків намагаються "не світиться", оскільки не люблять підвищеної до себе уваги. До них входить дружина нардепа Олександра Куницького, а також кохана колишнього міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Анна Ткаченко та чим займається. Ми дізналися кілька цікавих фактів.

Що відомо про особисте життя ексголови Мінкульту Олександра Ткаченка

Перед тим, як вирушити у політику Олександра Ткаченка активно займався журналістською, продюсерською та управлінською діяльністю. До 2019 року він був керівником холдингу телеканалу "1+1".

Олександр Ткаченко керував холдингом "1+1"

А у 2019 році вийшов із бізнесу та на дострокових парламентських виборах посів 9-те місце у попередньому списку партії "Слуга народу". Олександр Ткаченко був головою Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. У червні 2020 року його призначили на посаду міністра культури та інформаційної політики, а через три роки він пішов у відставку.

Олександр Ткаченко обіймав посаду голови Мінкульту

Першою дружиною Олександра Ткаченка стала Тетяна Гнідаш, яка з 2018 року була продюсером Art Forms Production. У шлюбі у них народилася дочка Олександра, яка пішла стопами батьків і почала розвиватися у сфері ТВ-продакшену. У 2015 році вона вийшла заміж за свого колегу Сергія Ухіна. У 2009 році Ткаченко розлучився з дружиною.

Олександр Ткаченко з другою дружиною Анною

Про другий шлюб українського медіаменеджера стало відомо у 2014 році. Він завів романтичні стосунки зі своєю колегою Анною Баранник. Дівчина працювала HR-директором на телеканалі "1+1". Одружилися вони у 2015 році й незабаром у них народився син Данило. Крім того, у Ткаченка є ще одна дитина — дочка Єва, яка народилася 2012 року.

Анна Ткаченко подарувала політику сина

Сім’я Олександра Ткаченка

Як виглядає дружина Олександра Ткаченка і що про неї відомо

Анна Ткаченко вважає за краще залишатися в тіні свого чоловіка. Її профіль в Instagram закритий, але вказано, що вона є співзасновником компанії Wantent. У шлюбі з Олександром вони вже дев’ять років.

Як виглядає дружина Олександра Ткаченка

В одному з інтерв’ю ексголова Мінкульту розповів, що пропозицію руки та серця зробив Анні дуже романтичною. Він орендував вертоліт і спитав, чи вийде вона за нього заміж, коли вони були в небі над Києвом.

Олександр Ткаченко зробив пропозицію Анні у небі над Києвом

Анна Ткаченко та Олександр разом уже 9 років

Через події в країні пара вирішила не влаштовувати гучних гулянь, вони побралися в Єрусалимі в колі найближчих людей. А у жовтні 2015 року Анна народила сина в одній із найдорожчих клінік Києва.

Олександр Ткаченко зі своїм сином Данилом

Олександр Ткаченко іноді на своїй сторінці в Instagram публікує фотографії з дітьми та дружиною. Також він присвячує їй зворушливі публікації, особливо на честь річниці, розповідаючи про те, що йому пощастило зустріти жінку, з якою він проходить будь-які труднощі.

Олександра Ткаченка разом із дружиною Анною

Олександр Ткаченко разом із дружиною та сином

"Телеграф" писав раніше, що відомо про сім’ю міністра оборони Рустема Умерова. Його дружина та діти виїхали з України через погрози.