Сделал ей предложение в небе над Киевом: как выглядит жена экс-главы Минкульта Ткаченко и сколько они вместе (фото)

Пара познакомилась благодаря работе на телеканале "1+1"

Многие жены украинских политиков стараются "не светится", поскольку не любят повышенного к себе внимания. В их число входит супруга нардепа Александра Куницкого, а также возлюбленная бывшего министра культуры и информационной политика Александра Ткаченко.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Анна Ткаченко и чем занимается. Мы узнали несколько интересных фактов.

Что известно о личной жизни экс-главы Минкульта Александра Ткаченко

Перед тем, как отправиться в политику Александра Ткаченко активно занимался журналистской, продюсерской и управленческой деятельностью. До 2019 года он был руководителем холдинга телеканала "1+1".

Александр Ткаченко руководил холдингом "1+1"

А в 2019 году вышел из бизнеса и на досрочных парламентских выборах занял 9-е место в предварительном списке партии "Слуга народа". Александр Ткаченко был главой Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. В июне 2020 года его назначили на должность министра культуры и информационной политики, а спустя три года он ушел в отставку.

Александр Ткаченко занимал должность главы Минкульта

Первой женой Александра Ткаченко стала Татьяна Гнедаш, которая с 2018 года была продюсером Art Forms Production. В браке у них родилась дочь Александра, которая пошла по стопам родителей и начала развиваться в сфере ТВ-продакшена. В 2015 году она вышла замуж за своего коллегу Сергея Ухина. В 2009 году Ткаченко развелся с женой.

Александр Ткаченко со второй женой Анной

О втором браке украинского медиаменеджера стало в 2014 году. Он завел романтические отношения со своей коллегой Анной Баранник. Девушка работала HR-директор на телеканале "1+1". Поженились они в 2015 году и вскоре у них родился сын Данила. Кроме того, у Ткаченко есть еще один ребенок — дочь Ева, которая родилась в 2012 году.

Анна Ткаченко подарила политику сына

Семья Александра Ткаченко

Как выглядит супруга Александра Ткаченко и что о ней известно

Анна Ткаченко предпочитает оставаться в тени своего супруга. Ее профиль в Instagram закрытый, но указано, что она является соучредителем компании Wantent. В браке с Александром они уже 9 лет.

Как выглядит жена Александра Ткаченко

В одном из интервью экс-глава Минкульта рассказал, что предложение руки и сердца сделал Анне весьма романтично. Он арендовал вертолет и спросил, выйдет ли она за него замуж, когда они парили в небе над Киевом.

Александр Ткаченко сделал предложение Анне в небе над Киевом

Анна Ткаченко и Александр вместе уже 9 лет

Из-за событий в стране, пара решила не устраивать громких гуляний, они обручились в Иерусалиме в кругу самых близких людей. А в октябре 2015 года Анна родила сына в одной из самых дорогих клиник Киева.

Александр Ткаченко со своим сыном Данилом

Александр Ткаченко иногда на своей странице в Instagram публикует фотографии с детьми и с женой. Также он посвящает ей трогательные публикации, особенно в честь годовщины, рассказывая о том, что ему повезло встретить женщину, с которой он проходит любые трудности.

Александр Ткаченко вместе с супругой Анной

Александр Ткаченко вместе с женой и сыном

"Телеграф" писал ранее, что известно о семье министра обороны Рустема Умерова. Его жена и дети выехали из Украины из-за угроз.